Kaleiçi Festivali'nde Ravyoli ve Mantı Buluştu

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği ve İtalya'nın onur konuğu ülke olarak katıldığı Kaleiçi Old Town Festivali'nde İtalyanların meşhur ravyolisi ve Türk mantısı buluştu. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği mutfak atölyesinde ravyoli Türk yemek kültürüyle yeniden yorumlanacak, mantı da İtalyan tarzıyla yeniden hazırlandı. Kaleiçi'nde bulunan Enstitü binasında gerçekleşen atölyede gençler yoğun ilgi gösterdi. Gençler ellerinde merdane bir yanda ravyoli hamuru açmaya girişirken diğer yanda bir kaşığa 40 tane sığacak mantıları katlamaya çalıştı. Mantı katlamada gençlerin başarısı görebilseler annelerini gözyaşları içinde bırakacak nitelikteydi.



Mutfak atölyesine katılan Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci de merdaneyi eline alıp, mantı hamuruna göre biraz daha sert olan ravyoli hamuru açtı. Hamur açmada oldukça başarılı olan Cephaneci, hamurun yuvarlak şeklini açarken hiç bozmamasıyla aşçılardan tam not aldı. Atölyede hazırlanan mantı ve ravyoliler daha sonra Enstitü'nün mutfağında pişirildi ve hep birlikte tadına bakıldı. - ANTALYA