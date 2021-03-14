Kalehöyük arkeoloji müzesi kazı çalışmalarına koronavirüs arası

- Kalehöyük arkeoloji müzesi kazı çalışmalarına koronavirüs arası

KIRŞEHİR - Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsü ve Müzesinde koronavirüs etkisi nedeniyle kazı çalışmalarına ara verildi.

Bölgede yapılan kazı çalışmaları başkanı Kimiyoshi Matsumara, korona virüsün yapılan çalışmaları etkilediğini söyledi.

Bölgede yapılan kazı çalışmalarında en eski milattan önce 3 Bin tarihine inildiğini aktaran Matsumara, "Geçen yıl, ilk baharda korona virüs yaygınlaşmaya başladı. Bizlerin kazı çalışmaları planlarımız ise Nisan ayı sonundan itibaren idi. Korona virüs nedeniyle kazı çalışması yapmadık"dedi.

2008 ve 2009 yıllarından itibaren yoğun kazı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Matsumara, "Şuana kadar yapılan araştırmalarda en eski yerleşmenin milattan önce 3. Bine ait olduğunu bulduk. Eski yerleşim birimlerini tespit çalışmalarımız da sürüyor. Koronavirüs nedeniyle ise ziyaretçi sayımız azaldı"diye konuştu.

Kalehöyük, Kırşehir ili Kaman ilçesinin 3 kilometre doğusunda Kaman Kırşehir karayolunun hemen kenarında yer alıyor. Höyük 280 metre çapında 16 metre yüksekliğinde tipik bir Anadolu höyüğü olarak biliniyor.

Dr. Sachihiro Omura yönetimindeki kazı çalışmaları halen devam etmekte olup yapılan kazılar Kırşehir'in en erken yerleşim tarihine ışık tutmakta.

Kalehöyükte bu güne kadar saptanmış kültür katmanları şu şekilde;

Birinci kat; Osmanlı Dönemi (15-17yy) ikinci kat; Demir Çağı (M.Ö.12-4 yy) üçüncü kat; Orta ve Geç Bronz Çağı: (İ.Ö. 20-12 yy) dördüncü kat; Erken Bronz Çağı: (M.Ö.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI