Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)
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Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)

Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ANNE TUTUKLANDIÇorum'un İskilip ilçesinde kalenin surundan düşen şizofren hastası oğlu Ferdi Arık'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANNE TUTUKLANDI

Çorum'un İskilip ilçesinde kalenin surundan düşen şizofren hastası oğlu Ferdi Arık'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  


Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)
Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)
Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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