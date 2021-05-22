Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi öldü, annesi tutuklandı (2)
ANNE TUTUKLANDIÇorum'un İskilip ilçesinde kalenin surundan düşen şizofren hastası oğlu Ferdi Arık'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANNE TUTUKLANDI
Çorum'un İskilip ilçesinde kalenin surundan düşen şizofren hastası oğlu Ferdi Arık'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar