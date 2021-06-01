KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Sürmene ilçesinde gezindiği kaleden dengesini kaybedip, 80 metre yükseklikten düştüğü uçurumda mahsur kalan Recep Aydın (17), arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde gezindiği kaleden dengesini kaybedip, 80 metre yükseklikten düştüğü uçurumda mahsur kalan Recep Aydın (17), arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Kolunda ve bacağında kırık tespit edilen Aydın, hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Orta Mahalle'deki tarihi Sürmene Kalesi'nde meydana geldi. Kale bölgesinde gezintiye çıkan Recep Aydın, ayağının kayması sonucu dengesini kaybedince, 80 metre yükseklikten çalılıklarla kaplı uçurma düştü. Sarp ve dik arazide çalı ve ağaçlara çarparak durabilen Aydın'ın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AKUT, UMKE, Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK), itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler halat yardımıyla güçlükle indikleri alanda mahsur kalan Aydın'ı, kurtarmak için çalışma başlattı. Zamanla yarışan ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu Aydın, konulduğu sedyeyle yola kadar taşındı. Burada bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Aydın, ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan, kolunda ve bacağında kırık olduğu tespit edilen Aydın'ın bilincinin yerinde olduğu, genel sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Su altında kalacak köylerine veda etmeye hazırlanıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Varank İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Cristiano Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 18:20:51. #1.14#

title