KALEDE GEZERKEN UÇURUMA DÜŞEN RECEP, KURTARILDI

TRABZON'un Sürmene ilçesinde gezindiği kaleden dengesini kaybedip, 80 metre yükseklikten düştüğü uçurumda mahsur kalan Recep Aydın (17), arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde gezindiği kaleden dengesini kaybedip, 80 metre yükseklikten düştüğü uçurumda mahsur kalan Recep Aydın (17), arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Kolunda ve bacağında kırık tespit edilen Aydın, hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Orta Mahalle'deki tarihi Sürmene Kalesi'nde meydana geldi. Kale bölgesinde gezintiye çıkan Recep Aydın, ayağının kayması sonucu dengesini kaybedince, 80 metre yükseklikten çalılıklarla kaplı uçurma düştü. Sarp ve dik arazide çalı ve ağaçlara çarparak durabilen Aydın'ın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AKUT, UMKE, Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK), itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler halat yardımıyla güçlükle indikleri alanda mahsur kalan Aydın'ı, kurtarmak için çalışma başlattı. Zamanla yarışan ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu Aydın, konulduğu sedyeyle yola kadar taşındı. Burada bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Aydın, ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan, kolunda ve bacağında kırık olduğu tespit edilen Aydın'ın bilincinin yerinde olduğu, genel sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı