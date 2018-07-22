Kalede Altı Aday Var

Dusko Tosic, Matej Mitrovic, Denis Boyko ve Fabri ile yollarını ayırarak, savunmada riskli bir boşluk oluşturan Beşiktaş, stoper arayışlarının yanı sıra kaleci transferi için de vakit kaybetmeden düğmeye bastı.

Fabri'yi 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Fulham'a gönderen siyah-beyazlı kulüp, Bursaspor'un başarılı kalecisi Harun Tekin ile Arsenal'in Kolombiyalı file bekçisi Ospina başta olmak üzere geniş bir kaleci listesi hazırladı.

Yaklaşık bir ay önce Harun için Bursaspor Yönetimi ile ilk teması kuran Beşiktaş, bir kez daha mili kaleci için girişimde bulunacak. Ospina için nabız yoklayan yönetim, bonservisi Espanyol kulübünde olan fakat geçen seneyi Malaga'da geçiren İspanyol eldiven Roberto'yu da gündemine aldı.

Porto'nun ikinci kalecisi Jose Sa'yı ve Standard Liege kalecisi Ochoa'yı bir süredir listesinde tutan yönetim, Medipol Başakşehirli Volkan Babacan'ı da yerli kaleciler listesine dahil etti.

Bu arada siyah-beyazlı takımı ilgilendiren bir başka kaleci haberi ise Peru'dan geldi. Ülke basınına göre, Meksika'nın Veracruz takımında forma giyen Pedro Gallese'nin, Beşiktaş'ın radarında olduğu iddia edildi.

Kaleci listesinde ismi ilk sıralarda yer alan 29 yaşındaki Harun Tekin'in Bursaspor'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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