Kalecik'te meydana gelen deprem Çubuk'ta da hissedildi
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Kalecik'te meydana gelen deprem Çubuk'ta da hissedildi

11.01.2021 00:10 | Son Güncelleme: 11.01.2021 00:15

Çubuk ilçesinde sokağa çıkan vatandaşlar Vatandaşlarla röportaj ANKARA - Saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çubuk'ta da hissedildi.

Çubuk ilçesinde sokağa çıkan vatandaşlar

Vatandaşlarla röportaj ANKARA - Saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çubuk'ta da hissedildi.

Kalecik'te meydana gelen deprem Çubuk'ta da hissedildi
Kalecik'te meydana gelen deprem Çubuk'ta da hissedildi
Kalecik'te meydana gelen deprem Çubuk'ta da hissedildi
Kalecik'te meydana gelen deprem Çubuk'ta da hissedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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