Kalecik'te meydana gelen deprem Çubuk'ta da hissedildi
11.01.2021 00:10 | Son Güncelleme: 11.01.2021 00:15
Çubuk ilçesinde sokağa çıkan vatandaşlar Vatandaşlarla röportaj ANKARA - Saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çubuk'ta da hissedildi.
Çubuk ilçesinde sokağa çıkan vatandaşlar
Vatandaşlarla röportaj ANKARA - Saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çubuk'ta da hissedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner