Kalecik'te, İHA ve dronlar için hava sahası
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Kalecik'te, İHA ve dronlar için hava sahası

ANKARA'nın Kalecik ilçesi Belediye Başkanı Duhan Kalkan, insansız hava araçları (İHA) ve drone test uçuşları için ilçede Sürekli Tahsisli Hava Sahası'nın açılacağını bildirdi.

Kalecik'te, İHA ve dronlar için hava sahası
28.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.06.2020 15:02

ANKARA'nın Kalecik ilçesi Belediye Başkanı Duhan Kalkan, insansız hava araçları (İHA) ve drone test uçuşları için ilçede Sürekli Tahsisli Hava Sahası'nın açılacağını bildirdi.

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, yaptığı açıklamada, Test ve Değerlendirme A.Ş. (TRTEST) ve Teknopark Ankara iş birliğinde, İHA ve drone test uçuşları için Sürekli Tahsisli Hava Sahası açacaklarını söyledi. Alandaki çalışmaları 15-20 gün içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Kalkan, proje ile savunma ve havacılık sektörünün test konusundaki ihtiyaçlarını gidermeyi amaçladıklarını kaydetti. Başkan Kalkan, "Bizim açımızdan çok önemli. Son yıllarda Türk insansız hava araçları dünya gündemine damgasını vurdu. Yerli ve milli sanayi gittikçe iyi bir noktaya ilerliyor. Kalecik Belediyesi olarak Tekno Park Ankara, TRTEST ile birlikte insansız hava araçları ile ilgili bir proje içerisindeyiz. Projenin başlangıcı ise Sürekli Hava Sahası Tahsisi. Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Kalecik'ten Çankırı'ya kadar yaklaşık 50 kilometrelik alanı kapsayan bir hava sahası, bu proje için tahsis edildi" dedi.

'YAKIN ZAMANDA İLK ETAP BİTECEK'

Başkan Kalkan, projenin 2 aşamalı olduğunu belirterek, "Birinci etapta 2,5 dönüm alan üzerinde bir tesis yapılacak. Bu tesiste kullanıcılar rahatlıkla hava sahasını kullanabilecekler. Teknoloji firmaları, devletimizin kamu kuruluşları ya da bireysel vatandaşlarımız buradan faydalanabilecekler. Yakın zamanda ilk etap, kısa bir süre sonra da ikinci etap devletimizin desteği ile tamamlanacak" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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