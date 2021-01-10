Kalecik'te 4,5 büyüklüğünde deprem
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Kalecik'te 4,5 büyüklüğünde deprem

10.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kalecik'te 4,5 büyüklüğünde deprem
Kalecik'te 4,5 büyüklüğünde deprem
Kalecik'te 4,5 büyüklüğünde deprem
Kalecik'te 4,5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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