Kalecik'te 4,5 büyüklüğünde deprem
10.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım