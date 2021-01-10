Kalecik Belediyesinden, ilçede meydana gelen depreme ilişkin açıklama Açıklaması
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Kalecik Belediyesinden, ilçede meydana gelen depreme ilişkin açıklama Açıklaması

10.01.2021 23:45 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:48
Kalecik Belediyesinden, ilçede meydana gelen depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Kalecik Belediyesi tarafından, ilçede meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

Kalecik Belediyesi tarafından, ilçede meydana gelen deprem nedeniyle herhangi bir sorun bulunmadığı bildirildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecik'in herhangi bir bölgesinde, herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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