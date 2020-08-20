Kaleci Melih'ten Eskişehirspor'a 3 yıllık imza TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, başarılı file bekçi Melih Ağa ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, başarılı file bekçi Melih Ağa ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

İç transfer görüşmelerinin devam ettiği Eskişehirspor'da kaleci Melih Ağa ile sözleşme yenilendi. Kulüp Başkan Yardımcısı Fatih Baturaygil ve Teknik Asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ile Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde görüşen Melih Ağa, kendisini yeniden Eskişehirsporlu yapan imzayı attı. Siyah-Kırmızılılar, 27 yaşındaki başarılı kaleci ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA