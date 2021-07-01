Kaleci Abdullah Yiğiter, Hatayspor'da
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Kaleci Abdullah Yiğiter, Hatayspor'da

Kaleci Abdullah Yiğiter, Hatayspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Amedspor forması giyen kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, Amedspor forması giyen kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, Amedspor forması giyen genç kaleci Abdullah Yiğiter'i transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 21 yaşındaki kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç kalecinin imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katılırken, kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Amedspor forması giyen genç kaleci Abdullah Yiğiter ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Abdullah Yiğiter'e ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif forması giyen Abdullah Yiğiter takımı ile 29 maça çıktı. Yiğiter daha önce Fenerbahçe'nin alt yaş takımlarında da forma giydi. - HATAY

Kaleci Abdullah Yiğiter, Hatayspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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