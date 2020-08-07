Kaleboğaz köyünde bostan nöbeti
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Kaleboğaz köyünde bostan nöbeti

Oltu'nun Kaleboğaz köyünde bostanların ürün vermeye başlamasının ardından bostanlara yabani domuzlar girmeye başladı.

Kaleboğaz köyünde bostan nöbeti
07.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:19

Oltu'nun Kaleboğaz köyünde bostanların ürün vermeye başlamasının ardından bostanlara yabani domuzlar girmeye başladı. Köylüler ilkbahardan beri emek verdikleri bostanlarındaki ürünleri domuzlar zayi etmesin diye bostan başlarında sabahlara kadar nöbet tutuyorlar.

Yaban domuzları özellikle mısır tarlalarına büyük zarar verdiği için vatandaşlar genelde mısır tarlaları başında barakalarda silahlarla nöbet tutuyorlar. Yaban domuzlarını kaçırmak için ya teneke saclara sopayla vuruyorlar ya da tüfeklerle havaya ateş açıyorlar.

Kaleboğazı köyü sakinlerinden İkram Hayta, "Köyümüzde mısırlarımız yeniden tutmaya başladı. Domuz bekliyoruz gece burada ateş yakıyoruz sabahlıyoruz" dedi.

Özkan Kaya ise, "Tarlalarımıza mısırlarımızı patateslerimizi geceleri ayı ve yabani domuzlar geliyorlar ayılar ağaçlarımızı kırıyor. Domuzlar bostanlarımızı yiyorlar bizler de bunları korkutmak için tarlalarımızın başında yatıyoruz. Gerek yağmurlu havada gerek soğuk havada tarlalarımızı beklemek zorunda kalıyoruz. Biz hayvanları vurmak istemiyoruz hayvanları seviyoruz ama ürünlerimizi yiyorlar, yetkililerden bir çare bekliyoruz" dedi.

İsmail Aslan da "Domuzlar mısırı çok seviyor. Sabaha kadar nöbet bekliyoruz. Sadece mısıra değil domatese fasulyeye patatese ekilen bütün ürünlere zarar veriyorlar. Bir türlü ürünlerimizi kurtaramıyoruz. Vurmuyoruz. Ama tüfeklerle havaya ateş açıyoruz korksun gelmesinler diye" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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