Kaleboğaz Köyü'nde bostan nöbeti
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Kaleboğaz Köyü'nde bostan nöbeti

Kaleboğaz Köyü'nde bostan nöbeti Mısır tarlalarını yabani domuz sürülerinden korumak için gece boyu nöbet tutuyorlar Oltu'nun Kaleboğaz Köyünde bostanların ürün vermeye başlamasının ardından bostanlara yabani domuzlar girmeye başladı.

07.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:32

Kaleboğaz Köyü'nde bostan nöbeti

Mısır tarlalarını yabani domuz sürülerinden korumak için gece boyu nöbet tutuyorlar

ERZURUM - Oltu'nun Kaleboğaz Köyünde bostanların ürün vermeye başlamasının ardından bostanlara yabani domuzlar girmeye başladı. Köylüler ilk bahardan beri emek verdikleri bostanlarındaki ürünleri domuzlar zayi etmesin diye bostan başlarında sabahlara kadar nöbet tutuyorlar.

Yaban domuzlarının özellikle Mısır tarlalarına büyük zarar verdiği için vatandaşlar genelde mısır tarlaları başında barakalarda silahlarla nöbet tutuyorlar. Yaban domuzları kaçırmak için ya teneke saclara sopayla vuruyorlar yada tüfeklerle havaya ateş açıyorlar.

Kaleboğazı köyü sakinlerinden İkram Hayta, "Köyümüzde mısırlarımız yeniden tutmaya başladı. Domuz bekliyoruz gece burada ateş yakıyoruz sabahlıyoruz" dedi.

Özkan Kaya ise, "Tarlalarımıza Mısırlarımıza pateslerimize geceleri ayı ve yabani domuzlar geliyorlar ayılar ağaçlarımızı kırıyor. Domuzlar bostanlarımızı yiyorlar bizlerde bunları korkutmak için tarlalarımızın başında yatıyoruz. Gerek yağmurlu havada gerek soğuk havada tarlalarımızı beklemek zorunda kalıyoruz. Biz hayvanları vurmak istemiyoruz hayvanları seviyoruz ama ürünlerimizi yiyorlar, Yetkililerden bir çare bekliyoruz" dedi.

İsmail Aslan da "Domuzlar mısırı çok seviyor. Sabaha kadar nöbet bekliyoruz. Sadece mısıra değil domatese fasülyeye patatese ekilen bütün ürünlere zarar veriyorlar. Bir türlü ürünlerimizi kurtaramıyoruz. Vurmuyoruz. Ama tüfeklerle havaya ateş açıyoruz korksun gelmesinler diye" dedi.

Kaleboğaz Köyü'nde bostan nöbeti

Kaynak: İHA

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