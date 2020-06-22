Kalebodur, eskiz kültürünün gelişimine destek amacıyla yarışma düzenliyor Kalebodur, eskiz kültürünün gelişmesine destek olmak ve bu alanda yeteneği ve üretimi olan tasarımcıları öne çıkartmak amacıyla "Kalebodur'la Eskiz Yarışması" başlattı.

Kalebodur, eskiz kültürünün gelişmesine destek olmak ve bu alanda yeteneği ve üretimi olan tasarımcıları öne çıkartmak amacıyla "Kalebodur'la Eskiz Yarışması" başlattı.

Kalebodur'un açıklamasına göre, şirket, kampanya kapsamında, bu alanda yeteneği olan tasarımcılara kendilerini gösterme fırsatı sunuyor.

Kalebodur, yarışma çerçevesinde, herkesi projelerinde yaptıkları eskizlerini, seyahatlerinde yaptıkları serbest el çizimlerini, toplantı ve telefon konuşmaları sırasında yaptıkları karalamaları #kalebodurlaeskiz hashtagi ile paylaşmaya davet ediyor.

Tasarımcıların en öznel dışa vurumlarından olan eskiz yapma kültürüne katkı sağlamayı hedefleyen ve 30 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek yarışmanın jüri üyeleri arasında Gönül Ardal, Ömer Selçuk Baz, Kerem Erginoğlu, Cem İlhan, Sinan Kafadar, Pelin Özgen ve Aydan Volkan bulunuyor.

Katılımcıların, diledikleri konuda ve istedikleri kadar eskizle katılabileceği yarışmanın birincisi MasterClass'taki online derslere 1 yıllık sınırsız erişim hakkıyla, ikincisi de çizim kalemi ile ödüllendirilecek. Seçici kurul tarafından Eşdeğer Mansiyon Ödülü'ne layık görülenler ise Atölye Kale ürünlerinden sürpriz hediyeler kazanacak.

Kaynak: AA