Kale'ye "Müşteri Deneyimini En İyi Yaşatan Marka" ödülü
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Kale'ye "Müşteri Deneyimini En İyi Yaşatan Marka" ödülü

Kale'ye 'Müşteri Deneyimini En İyi Yaşatan Marka' ödülü
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Kale Müşteri Hizmetleri, tüketici platformu Şikayetvar.com tarafından oluşturulan A.C.E Awards ödüllerinde, "Seramik-Vitrifiye" kategorisinde birinciliği alarak "diamond" ödülünün sahibi oldu.

Kale Müşteri Hizmetleri, tüketici platformu Şikayetvar.com tarafından oluşturulan A.C.E Awards ödüllerinde, "Seramik-Vitrifiye" kategorisinde birinciliği alarak "diamond" ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kale Müşteri Hizmetleri, "Müşteri Deneyimini En İyi Yaşatan Marka" ödülünün sahibi oldu.

140 bin markanın, 7 milyon bireysel üyenin ve aylık 18 milyon ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, "mükemmel müşteri deneyimini yaşatan" markaları belirledi. Markaların uçtan uca şikayet yönetim becerisinin ödüllendiği A.C.E Awards'ta, 48 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten 91 marka ödül aldı.

Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi sonuçlarına göre, hassas ve titiz çalışmaları ile satış sonrası hizmetlerde de tüketici beklentilerine efektif çözümler üreten Kale Müşteri Hizmetleri, "Seramik-Vitrifiye" kategorisinde birinciliği alarak en üst düzeyde ödül olan "diamond" ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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