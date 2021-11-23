Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma Projesi

NİĞDE (Habermetre) - Kale ve Çevresi Yenileme ve Koruma ProjesiHAYALLER GERÇEK OLUYOR "Marka Kent Niğde'ye Giden Yolda Önemli Bir Adım" Günümüze kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Niğde'nin önemli tarih ve kültür alanlarından birisi olan Niğde Kalesi ve çevresini tarihi dokuyu bozmadan yenileyip halkımızın kullanımına sunacağız. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Kararname ile "Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme Alanı" olarak ilan edilen ve yaklaşık 45. 000 m2'lik alanı kapsayan kentsel yenileme alanı ilimiz açısından bir cazibe merkezi olacaktır. Proje kapsamında kentin tarihi ve kültürel dokusu korunarak gerçekleştirilecek çalışmalar ile şehrimizin geçmişten gelen değerleri geleceğe taşınacak ve "Marka Kent Niğde Projesi'nde yer alan hedeflerin büyük bir bölümü de gerçekleştirilecektir. Projemiz tamamlandığında Niğde'nin çehresine ve sosyo-kültürel yaşamına önemli katkılar sunacaktır. Projemize vermiş oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanlığına, milletvekillerimize ve projede emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize ve hemşehrilerimize yakışacak en iyi hizmeti üretmenin gayreti içerisinde çalışmalarımız devam edecektir.

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