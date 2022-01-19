Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde Sürdürülebilir Çözümler Programı başlıyor

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), "Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler: Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı"nı başlatıyor.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), "Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler: Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı"nı başlatıyor.

KTSM'den yapılan açıklamaya göre, Merkez, "İyi Bak Dünyana" diyerek sürdürülebilirliği yaşamın merkezine koyuyor. Bu çerçevede KTSM, başta mimari ve tasarım alanında eğitim gören gençler ve yaşam boyu öğrenime inanan profesyoneller arasında, biyoteknoloji ve biyolojik bilimler odaklı yaratıcı ve yenilikçi çözümlerin ortaya konulması ve disiplinler arası fikir alışverişini desteklemek amacıyla "Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler: Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı"nı gerçekleştirecek.

Kale Grubu'nun Karaköy'deki ilk genel merkezinin dönüştürülmesiyle sanata ve tasarıma alan açan bir üretim ve dayanışma platformu olarak faaliyet gösteren KTSM, dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağına inanıyor, disiplinler arası paylaşımlara ev sahipliği yapıyor.

Kale Grubu'nun başlattığı "İyi Bak Dünyana" hareketiyle daha sürdürülebilir bir dünya için sosyal fayda yaratan fikirlerin savunuculuğunu üstlenen KTSM, başta iklim krizi olmak üzere kronik sorunlara çözüm arayışları kapsamında farklı disiplinlerden öğrenci ve profesyonelleri alanında yetkin isimlerle bir araya getirmeyi amaçlayan "Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler: Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı"nı düzenleyecek.

Program 2 modülden oluşacak

Verilen bilgiye göre, Kalebodur'un desteğiyle hayata geçecek programa başvurular başladı. Başvuru yapmak ve programla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için programın internet adresi ziyaret edilebilirken, katılımcıların problem çözme yetkinliği üzerine sinerji oluşturmayı hedefleyen programın 7 Mart'ta başlatılması planlanıyor.

"Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler: Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı", üniversitelerin mimarlık fakültesi öğrencileri (mimarlık, iç mimarlık, şehir bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı) arasından seçilecek lisans (3. ve 4. sınıf), yüksek lisans öğrencileri ve istekli profesyonelleri, alanında yetkin akademisyen ve uygulayıcılarla bir araya getirecek.

Söz konusu program, eğitim (6 hafta) ve girişimcilik (4 hafta) olmak üzere iki ayrı modülden oluşacak. Adı geçen bölümlerden başvuran ve ön elemeyi geçen sınırlı sayıda öğrenci (20 kişi), eğitim modülünün ardından girişimcilik modülüne de ücretsiz katılım sağlayabilecek.

Projeye dahil olmak isteyen mimarlık ve tasarım alanında çalışan hayat boyu öğrenmeye gönül veren profesyoneller ise 6 haftalık eğitim modülüne ücretli katılım sağlayabilecek.

Eğitim modülü çevrim içi gerçekleştirilirken, girişimcilik modülü KTSM'de hayata geçecek.