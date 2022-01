Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, İSTKA desteğiyle birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), sürdürülebilir bir gelecek için aracı olduğu projeleri hız kesmeden hayata geçirmeye devam ediyor.

KTSM'den yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir yaşam odaklı projelere kapılarını açan KTSM, atık kavramı ve dönüşüm üzerine çalışmalar yapan sanatçılarla güç birliği yapıyor.

Yeryüzündeki tahribatı ve özellikle atık üretiminin boyutlarını her yönüyle sorgulayan ve farklı katmanlarıyla ele alan "Atığın İhtimalleri: Biçim ve Süreç" sergisi ile başlayan sürdürülebilir sanat sergileri, Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler'in, üretilen önemli miktarda gıdanın sofralara gelemediğine dikkati çekmek amacıyla fotoğrafladığı 32 eserinden oluşan "Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş (Grown for a Bin)" fotoğraf sergisi, İstanbul ve New York merkezli multi-disipliner bir tasarımcı ve sanatçı olan Aslı Smith'in "Solar: Güneşe Dair" sergisi ve çizgisel "Al-Üret-Tüket" sistemine kendi cam pratiğinden sürdürülebilir bir üretim modeliyle yanıt veren cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar'ın ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği cam eserleri bir araya getiren "Artakalan" sergisi ile devam etti.

2022 yılında da birçok tasarım ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak olan KTSM, bilginin paylaşıldığı, özgür düşüncenin ve yaratıcılığın filizlendiği, yenilikçiliğin teşvik edildiği, tasarım yönetimi ve düşüncesinin öneminin vurgulandığı, özellikle öğrenciler için ilham verici bir adres olmaya devam edecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle 1 Ekim 2018'de hayata geçirilen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, İSTKA'nın ikinci defa desteğini almaya hak kazanarak "YENİŞİM: Yaratıcı Endüstrilerde İş Modeli Geliştirme Projesi"ni başlattı. Proje kapsamında, İstanbul'da yaratıcı endüstriler ekosisteminin iş modeli üretme kapasitesini geliştirecek eğitim-atölye-kuluçka modeliyle sektörün ilerlemesine katkıda bulunulacak.

Bunun yanı sıra İSTKA desteğiyle KTSM içinde bulunan ve cazibe merkezi olma potansiyeli barındıran kütüphanenin daha faal bir şekilde işlemesine olanak sağlanacak. İlk İSTKA desteğiyle kurulan ve halihazırda 1.500'den fazla sanat ve tasarım kitabını bünyesinde bulunduran kütüphane, basılı ve elektronik kaynaklarla zenginleştirilerek ulusal ve uluslararası kaynaklara erişim sağlayabilen, üyelerin girip çalışabildiği ve faydalanabildiği, yaratıcı endüstriler ekosistemini besleyen bir yer olacak.

Arama motoru ve topluluk araçları modülleri geliştirilerek uzaktan erişimle üyeler, kaletasarimsanatmerkezi.org üzerinden kaynak alışverişi yapabilecek, sektöre ilişkin tartışma yürütebilecek, bilgi alışverişinde bulunarak karşılıklı öğrenme ve gelişime katkı sağladıkları bir ortam oluşturabilecek. İlgili faaliyetlerin ve disiplinler arası iş birliklerinin hayata geçirileceği söz konusu proje, 31 Ocak 2023'te son bulacak.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet