Kale Surlarından Düşen Kişi Öldü

Antalya'da, kale surlarından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan tarihi Hadrianus Kapısı'nın (Üç Kapılar) uzantısı olan kale surlarına, turistler için konulan demir merdiveni kullanarak çıkan Evren Şenkaya (38), bir süre sonra bulunduğu yerden ellerini kullanarak inmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Şenkaya, yaklaşık 15 metreden düştü.

112 acil servis ekipleri, Evren Şenkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şenkaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından işletmeci Yücel Kozok, gazetecilere, zaman zaman surların üzerine çıkan kişileri uyardıklarını belirterek, "Buradan inmeye çalışan bu arkadaş sanırım kafasının üzerine düştü." dedi.