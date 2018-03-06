Kale Projesi'ne 10 Milyonluk Hibe

Tarihi Sivas Kalesi'ni tekrar canlandırmak için Belediye tarafından hayata geçirilen "Kale Projesi", Kalkınma Bakanlığı'ndan 10 milyon lira hibe aldı.

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi tarafından yapılan kamulaştırma çalışmasının ardından eski Sivas evleri, eğlence mekanları, konaklama ve alışveriş alanlarından oluşan proje çalışmaları tamamlandı.

Bu çerçevede Kalkınma Bakanlığı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezleri programına alınan Kale Projesi, Kalkınma Bakanlığı'ndan 10 milyon lira hibe almaya hak kazandı.

Bir otelde, Sivas Kale Projesi'nin sürdürülebilirliği konusunda toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak projenin yeri ve detaylarıyla ilgili sunum yapıldı. Projenin 2019 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Vali Davut Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, Sivas'ın gelişen bir il olduğunu belirtti.

Hızlı trenin gelmesiyle kentte yeni bir sayfa açılacağını aktaran Gül, "Belediyemiz de turizme yönelik şehir dışından ya da Avrupa'dan gelecek ziyaretçiler için çeşitli projeler hazırladı. Bunların en önemli adımı ise Kale Projesi." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Sami Aydın da Sivas'ın tarih ve kültür şehri olduğunu kaydetti.

Bu önemli mirası en iyi şekilde değerlendirmek için çalışma yaptıklarını aktaran Aydın, "Kale Projesi'nin ilimize kazandırılması noktasında önemli fizibilite çalışmaları yapıldı. Kale bölgesinde turizme yönelik bir konsept çalışması yapılması kararı aldık." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılar projeyle ilgili fikirlerini sundu.