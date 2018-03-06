Kale Projesi İçin 10 Milyon TL'lik Hibe.

Sivas'ın turizmde yeni yüzü olacak Kale Projesi, Kalkınma Bakanlığı tarafından ödenecek 10 milyonluk hibeyi almaya hak kazandı.

Sivas Belediyesi tarafından tamamlanan kamulaştırma çalışmasının ardından Kale Projesi dahilinde ki; eski Sivas evleri, eğlence mekanları, konaklama ve alışveriş alanlarından oluşan proje çalışmaları da tamamlandı. Sivas Kale Projesinin sürdürülebilirliliği konulu toplantıda, projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından ödenecek 10 milyon TL'lik hibeyi almaya hak kazandığı açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'ın tarih ve kültür şehri olduğunu belirterek, bu önemli mirası en iyi şekilde değerlendirmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Şehrin tarih ve kültürünü Kent Meydanı projesinin açığa çıkardığını söyleyen Aydın, Kale Projesi'nin de ilimize kazandırılması noktasında önemli fizibilite çalışmaları yapıldığını kaydetti. Aydın, kale bölgesinde turizme yönelik bir konsept çalışması yapılması kararı aldıklarını ve projeye destek veren kurumlara da teşekkür ettiklerini dile getirdi

Kalkınma Bakanlığı tarafından ödenecek 10 milyon TL hibe almaya hak kazanan projenin 2019 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanırken, projeyle tarihi yapılara olan baskının azaltılması ve tarihi bütünlüğün oluşturulması ile sosyo-kültürel mekansal bütünleşmenin sağlanması amaçlanıyor. - SİVAS