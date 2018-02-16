Kale Projesi Çalışmaları Sürüyor

Tarihi Sivas Kalesi'ni tekrar canlandırmak için Belediye tarafından kamulaştırılan alanlardaki metruk binaların yıkımı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje alanında kalan ve taşınarak başka bir yerde eğitim-öğretime devam eden Selçuk Ortaokulunun yıkım çalışmalarına başlandı.

Sivas Belediyesi tarafından şehrin tarihi dokusuna uygun olarak hayata geçirilmesi planlanan Kale Projesi çerçevesinde konaklar, butik oteller, el sanatları çarşısı, hamam, restoranlar, hediyelik eşya dükkanları gibi turizme yönelik faaliyetleri içerisinde barındıracak sosyal tesisler yer alacak.

Tarihi bir Sivas Mahallesi oluşturulması planlan projede yıkım çalışmaları sona yaklaşırken çalışmaların etaplar halinde sürdürülmesi hedefleniyor.

Selçuk Ortaokulu'nun bulunduğu alanın projeye dahil edilmesi de tarihi Ulu Cami çevresinin açılmasına ve eserin gün yüzüne çıkmasına fayda sağlayacak.