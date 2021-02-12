Kale Pratt & Whitney 10'uncu yılını kutluyor
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Kale Pratt & Whitney 10'uncu yılını kutluyor

12.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:51
Kale Pratt & Whitney 10'uncu yılını kutluyor

Kale Grubu ile dünya havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Pratt & Whitney ortaklığıyla kurulan Kale Pratt & Whitney, 10'uncu yılını kutluyor.

Kale Grubu ile dünya havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Pratt & Whitney ortaklığıyla kurulan Kale Pratt & Whitney, 10'uncu yılını kutluyor.

Şirket açıklamasına göre, İzmir'de faaliyetlerine 2010 yılında başlayan ve günümüze kadar savunma ve havacılık sektöründe başarılara imza atan Kale Pratt & Whitney, dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarına çok sayıda parça üretmenin yanı sıra Pratt & Whitney'in yeni nesil ticari motoru olan NGPF modelinin parçalarının da aynı tesiste yüksek teknoloji ile üretimini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, 2020 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasında yerini aldıklarını belirterek, "Sanayiciliği sadece para kazanma aracı olarak görmüyoruz, aynı zamanda paylaşarak, üreterek ülkeye katkı yapmanın, insanların hayatına dokunmanın bir yolu olarak görüyoruz. Kale Pratt & Whitney fabrikamız, grubumuzun 1987 yılından bu yana çok önemli bir oyuncusu olduğu savunma ve havacılık sanayindeki dikey büyüme hedefimizin çok önemli bir halkasını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en önemli firmalarına üretim yapıyoruz"

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay da Kale Grubu olarak Stinger füzesiyle ilk kez savunma ve havacılık sektörüne adım attıklarını aktararak, dünyanın en önemli firmalarına üretim yaparak ihracatı artıran bir konumda oldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Okyay, "Şirketimizin lokomotifi olarak adlandırdığımız motor parça üretim faaliyetlerimiz de yeni nesil teknolojilere ve üretim fazlarına uyum sağlayarak gelişiyor ve dönüşüyor. Son 10 yıllık süreçte Amerikalı ortağımız Pratt & Whitney ile birlikte ürettiğimiz hassas parçalar son teknolojiye dayalı yeni çözümleri de içeriyor. Önümüzdeki süreçte dünyanın önde gelen firmalarıyla yaptığımız iş birliğiyle; ülkemizin üretim, mühendislik, tasarım ve Ar-Ge konularında global entegrasyon çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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