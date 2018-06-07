Kale Parkı Yenileniyor

Sivas Belediyesi, özellikle yaz aylarında yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşanan Kale Park'ta yenileme çalışması başlattı.

Sivas Belediyesi, alanda başlattığı çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Sivaslıların sevdikleriyle hoşça vakit geçirdiği uğrak mekanlardan biri olan Kale Park, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yenileniyor. Eskiyen oturma bankları ve kaldırım taşlarının tamamen söküldüğü parka, otomatik sulama sistemleri tamamlanarak toprak dolgular yapıldı.

Kilit parke taşı döşenen ve modern aydınlatma unsurları yerleştirilen alanda kısa zamanda çimlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. - SİVAS