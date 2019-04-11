Kale' Operasyonunda 4 Kişi Daha Gözaltına Alındı

Ankara'da, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 126 kişinin gözaltına alındığı 'Kale' adlı operasyon kapsamında, çetenin cezaevinde bulunan lideri Kadir İnan'ın sağ kolu olan Ferhat S.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi daha gözaltına alındı.

Başkent'te, liderliğini başka bir suçtan tutuklu bulunan Kadir İnan'ın yaptığı ileri sürülen ve daha çok uyuşturucu işi yapan organize suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 6 Mart'ta operasyon yapıldı. Ankara genelinde sokak ve eğlence mekanlarında uyuşturucu satan, 'torbacı' diye tabir edilen satıcılara uyuşturucu sağladıkları belirlenen çete üyelerinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Savcılığın talimatıyla 3 bin 500 polisin helikopter destekli düzenlediği operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 150 şüpheliden 126'sı yakalandı. 'Kale' adı verilen, son yılların en büyük operasyonunda, 8 ilçede basılan ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 90'ı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürüldü. Şüphelilerden 4'ünün, Keçiören ilçesindeki evde saklandığı saptandı. Polis özel harekat ekiplerinin desteğiyle eve yapılan baskında Ferhat S., Fırat Can T., Hasan Feyyaz S. ve Mehmet Ö. gözaltına alındı. Evde eğlenirken yakalanan şüphelilerden Ferhat S.'nin, cezaevindeki örgüt lideri Kadir İnan'ın sağ kolu olduğu öğrenildi. Evde yapılan aramada uyuşturucu madde, 150 mermi ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA