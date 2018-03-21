Kale Makina Dünya Devi JLG'nin Türkiye Distribütörü Oldu

Kale Makina, 40'ıncı yılında bünyesine JLG markasının Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü ekledi.

DÜNYA LİDERİ İLE ANLAŞTI

Kalitesi dünya ve Türkiye makina sektörü tarafından kabul edilen AVANT, GEHL, KUBOTA, THWAITES markalarının Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü başarıyla sürdüren Kale Makina, Personel Yükseltici Platform taleplerine Dünya Lideri JLG markasıyla cevap verecek.

30'DAN FAZLA YETKİLİ SERVİSİYLE HİZMET VERİYOR

Son 10 yıldır Kompakt İş Makinaları Kategorisinde Pazar Lideri olan KALE Makina, bu başarısını, uzun ve sürdürülebilir ticaret vizyonuyla ve yaygın satış ve satış sonrası hizmetiyle gerçekleştiriyor. Türkiye'de 30'dan fazla yetkili servis istasyonuna sahiptir ve 100 'den fazla mobil servis aracıyla hizmet veriyor.