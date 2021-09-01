Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak'tan esnaf ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak'tan esnaf ziyareti

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak'tan esnaf ziyareti
Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, ilçe esnafını ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri inceledi.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, ilçe esnafını ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri inceledi.

Kaymakam Bıçak, Bent ve Bağlıca mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafla bir süre sohbet eden Bıçak, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Bıçak, Kovid-19 süreciyle zorlukların yaşandığını ancak kontrollü dönemle birlikte sosyal ve ticari hayatta canlanma olduğunu belirterek, aşılama ve alınan tedbirlere uyulduğu takdirde bu sıkıntılı günlerin sona ereceğini söyledi.

Bıçak'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Necmettin Budancamanak da eşlik etti.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak'tan esnaf ziyareti
Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak'tan esnaf ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

Son dakika haberi! Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü
Son dakika haberi! Eşi şiddet uygulayınca 'öldürülmek istemiyorum' demişti, sopayla dövüldü
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adam ölü bulundu
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adam ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Hamid Karzai Meral Akşener Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Derya Baykal Derya Şensoy Seren Serengil
Spor Şenol Güneş Burak Elmas Abdullah Avcı Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak'tan esnaf ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 14:38:57. #1.15#

title