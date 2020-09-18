Kale Kaymakam Vekili Kaya, yeni görev yerine uğurlandı Malatya'nın Kale ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Nurullah Kaya, yeni görev yeri olan Samsun'un Ladik ilçesine uğurlandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapan Nurullah Kaya, yeni görev yeri olan Samsun'un Ladik ilçesine uğurlandı. Kaya, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün onayı ile Samsun'un Ladik ilçesine Kaymakam Vekilliğine görevlendirildi. Kaya, yeni görev yerine gitmeden önce kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurlarla vedalaştı. Kaya'yı kurum amirleri ve memurlar, hükümet binası önünde hatıra fotoğrafı çekerek uğurladı. Kaynak: AA