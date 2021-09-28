Kale İzollu İlkokulu 'e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi' ödülü aldı - Haberler
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Kale İzollu İlkokulu "e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi" ödülü aldı

AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Kale İzollu İlkokulu

Kale İzollu İlkokulu, "e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi" ödülü aldı.

Kale İzollu İlkokulu, "e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi" ödülü aldı.

İzollu İlkokulu, e-Twinning projesi kapsamında ürettiği projelerle büyük başarıya imza attı.

Okulun ana sınıfı öğretmeni İlknur Akın'ın yürütmüş olduğu "Evde Kal Etkinliksiz Kalma Projesi", "STE Matematik ve Masal Projesi", "P4C" ve "Gülümseten Düşünceler Projesi" ile e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi ödülüne sahip oldu.

Kale İzollu İlkokulu e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi ödülü aldı

Kale İzollu İlkokulu e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi ödülü aldı

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri
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