Kale ilçesinde ustalar kursiyerlerle buluştu
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Kale ilçesinde ustalar kursiyerlerle buluştu

Kale ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

27.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:22
Kale ilçesinde ustalar kursiyerlerle buluştu

ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından milli kültür değerlerimizin korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacıyla başlatılan "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" Projesi kapsamında Kale Müdürü ve usta öğreticilerle kursiyerler buluştu.

Kurs eğiticileri Mehmet Yarabaşı, Nimet Yarabaşı ve Sermin Tokmak nezaretinde kursiyerlerin yapıkları çalışmalar görüldü ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Ayaz, projenin geleneksel el sanatlarının yaşatılması, yaygınlaştırılması ve yeni kuşaklara aktarılması için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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