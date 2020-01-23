Kale ilçesinde kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Haberler » Güncel » Kale ilçesinde kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Haber

Kale ilçesinde kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Malatya'nın Kale ilçesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

23.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:58
Kale ilçesinde kursiyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

'nın ilçesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından milli, kültür değerlerin korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacıyla başlatılan "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" Projesi etkinlikleri kapsamında Kale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan mesleki ve teknik kurslarındaki kursiyerlere, Kale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Ayaz ve Kale İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi Yıldız tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kursiyerlere eğitim verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Temsilcisi Yıldız Kiraz, eğitimde, yangın tüpünün kullanımı gösterdi.

Kiraz, yanlış söndürme cihazı kullanmak veya hatalı yöntemle yangını söndürmeye çalışmanın tehlikeli olacağını da kaydetti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler