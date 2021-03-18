Kale Grubu'ndan 'İyi Bak Çanakkale'ye filmi

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, herkesin kendi dünyasında başlatacağı küçük değişimlerin birleşerek dünyayı iyileştiren anlamlı bir dönüşüm haline geleceğine inandıklarını belirterek, "Herkesin evinden başlayarak dünyasına iyi bakması...

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, herkesin kendi dünyasında başlatacağı küçük değişimlerin birleşerek dünyayı iyileştiren anlamlı bir dönüşüm haline geleceğine inandıklarını belirterek, "Herkesin evinden başlayarak dünyasına iyi bakması gerektiğine inanıyor, köklerimizden aldığımız ilhamla İyi Bak Çanakkale'ye diyor ve geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Grup, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü anısına bir film hazırlattı. Filmde herkesin Çanakkale'ye 'iyi bakması' ve Çanakkale'den 'ilham alması' gerektiği vurgulanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Arıburnu muharebelerini yönettiği tepede çekilmiş fotoğrafını anımsatan filmin, Çanakkale'ye bakan insanların umut dolu, mağrur bakışlarına odaklandığı kaydedilen açıklamada, Çanakkale'ye sahip çıkmanın sadece geçmişine yani tarihine değil, doğal güzelliklerine, canlılarına, taşına, toprağına, suyuna yani geleceğine sahip çıkmak olduğu mesajını verdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu olarak her alanda ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan ortak değer üretmek için çalıştıklarını, bu bilinç ve farkındalıkla daha eşit, daha adil ve daha yeşil bir dünya yaratmak amacıyla 'İyi Bak Dünyana' hareketi başlattıklarını belirtti.

Değişimin yerelden başlayacağına inandıklarını aktaran Okyay, "Sürdürülebilir geleceği odağımıza alarak başlattığımız bu hareketin, kendi dünyalarımızda başlatacağımız küçük değişimlerin birleşerek, geleceği şekillendiren, dünyayı iyileştiren anlamlı bir dönüşüm haline geleceğine inanıyoruz. Bu hareketten yola çıkarak, herkesin evinden başlayarak dünyasına iyi bakması gerektiğine inanıyor, köklerimizden aldığımız ilhamla İyi Bak Çanakkale'ye diyor ve geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

Açıklamada, çiftçisinden mühendisine, çobanından öğrencisine bütün Çanakkale'nin bu büyük zafere ve onun kazanımlarına verdiği önemin gözler önüne serilerek kentin her karışına iyi bakmak gerektiği vurgusu yapılan filmin, son teknoloji drone tekniğiyle çekildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan