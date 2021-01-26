Kale Göleti dondu
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Kale Göleti dondu

26.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:52

Buz tutan göletin yüzeyi Gölet üzerinde yürüyen, kayan gençler Gölet üzerinde yürüyen Yusuf Bingöl'ün konuşması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kale Göleti soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu.

Buz tutan göletin yüzeyi

Gölet üzerinde yürüyen, kayan gençler

Gölet üzerinde yürüyen Yusuf Bingöl'ün konuşması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kale Göleti soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu.

Kale Göleti dondu
Kale Göleti dondu
Kale Göleti dondu
Kale Göleti dondu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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