Kale Göleti dondu
26.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:52
Buz tutan göletin yüzeyi Gölet üzerinde yürüyen, kayan gençler Gölet üzerinde yürüyen Yusuf Bingöl'ün konuşması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kale Göleti soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu.
Buz tutan göletin yüzeyi
Gölet üzerinde yürüyen, kayan gençler
Gölet üzerinde yürüyen Yusuf Bingöl'ün konuşması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kale Göleti soğuk havaların etkisiyle tamamen dondu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz