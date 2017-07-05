Kale Gibi Gelecek, Satranç Eğitim Projesi"Nin Startı Verildi
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından şehit ailelerinin çocuklarına yönelik organize edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'fikir annesi' olduğu ve öncülük ettiği "Kale Gibi Gelecek, Satranç Eğitim Projesi"nin açılış töreni, Bilkent Otel'de yapıldı.
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından şehit ailelerinin çocuklarına yönelik organize edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'fikir annesi' olduğu ve öncülük ettiği "Kale Gibi Gelecek, Satranç Eğitim Projesi"nin açılış töreni, Bilkent Otel'de yapıldı.
PTT'nin katkılarıyla hayata geçirilen projenin açılış törenine, Emine Erdoğan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın yanı sıra, şehit aileleri ve çocukları katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, konuşmasına, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Emine Erdoğan olmak üzere tüm paydaşlara şükranlarını sunarak başladı.
"Bu ülke için, bu aziz vatan için, bayrağımız, ezanımız için, en büyük fedakarlığı yapıp canını ortaya koyan aziz şehitlerimizin ve bu uğurda yaralanan gazilerimizin evlatlarına, yani bizim evlatlarımıza sahip çıkmak için atılan her adım şüphesiz ki karşılıksız kalmayacaktır." diyen Kılıç, "Onlar en büyük fedakarlığı yaptılar, onların evlatları artık bu milletin evlatlarıdır. Rabbim onlara doğru şekilde sahip çıkmayı ve bu ülkenin geleceğine en güzel şekilde katkı sağlamalarını onlara fırsat olarak vermeyi bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı.
Kılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, tüm milletimizin gelecek yürüyüşü üstündeki çalışmalarıyla ve yönlendirmeleriyle bu noktaya gelinmiş olundu ama Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi; geldiğimiz nokta yeterli değildir, daha da ileriye koşacağız. Tabii ki büyük başarılar elde edildi. 2002'de AK Parti hükümetleri iktidara geldikten sonra ki; Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkan ve Başbakan olarak ortaya koyduğu çalışmalardan sonra, gerçekten, 'nereden nereye' sözünün içi ciddi anlamda doldu. Ancak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ilerlemek, koşmak için genç kardeşlerimizin, bu milletin evlatlarının değil eli, bedeniyle bu taşın altına girmesi gerekiyor. Dün Çanakkale'de, Sarıkamış'da, Dumlupınar'da, 7 düvele karşı mücadele ettiyse, bu aziz millet, birlik ve beraberlik içinde gelecekte de bu mücadeleyi verecektir. Tabii ki o günkü mecralar başkaydı, bugünkü farklı ama biz neyin mücadelesini verdiğimizi en iyi şekilde bilerek geleceğe yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.
"Türkiye'den fazla alt yapı yatırımı yapa tek bir ülke var, o da ABD"
Bu yürüyüş içerisinde birçok farklı branşta ve alanlarda çalışmalar olacağını kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:
"Şu anda dünyada, Türkiye'den fazla alt yapı yatırımı yapa tek bir ülke var, o da ABD. Onların da ölçeğine bakacak olursak, nasıl bir ölçek kıyaslaması yapamayacağımız da ortaya çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihinde 2002 yılına kadar 1570 tesis yapılmış. Bunların içine halı sahaları, küçük tesisleri dahil etmiyoruz. AK Parti iktidarlarında, 2002 yılından itibaren bugüne kadar yapılan tesisi sayısı şu an itibariyle 1700'ü geçmiştir. Bu AK Parti iktidarının, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, vizyonu doğrultusunda kazandığımız başarıdır. Sadece stadyuma bakarsak 30'u aşkın stadyum inşa ediyoruz. Şu anda 9'u açılmış kullanılıyor durumda, 13 tanesi bitmek üzere. Bu hamleyi, bu aziz millet kendi öz kaynaklarıyla başarmıştır. Spor salonlarımızdan bir tanesi Van'daki Nur Tatar Spor Salonu, 5 bin kişilik. Yakında bu isme bir ekleme yapmamız gerekecek. Nur kardeşimizin yakın zamanda düğünü var. Dünya şampiyonu olan Nur ve Zeliha (Ağrıs), Türk kadın sporcularımızın gücünü bir kez daha dünyaya göstermiş oldular."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gittiği illerde bol bol satranç takımı dağıttığını hatırlatan Kılıç, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Bakanlık olarak 2013'ten bu yana 360 bin satranç takımı dağıtmış olduk. Şunu çok iyi biliyoruz; bu vatanın evlatlarının potansiyeli çok yüksek. Tek bir şeye ihtiyacımız var; inanacağız. Doğru şekilde birbirimize kenetlendiğimiz, birbirimizi desteklediğimiz takdirde inanıyorum ki; önümüzdeki dönemde çok farklı branşlarda, çok farklı başarılar duyacaksınız. Yine bir hanımefendi olarak modern pentatlonda, Türkiye'de hiç duyulmamış bir branşta olimpiyatlara katılımı bileğinin hakkıyla alan İlke (Özyüksel) kardeşimiz var. Daha çok genç yaşta, şimdi gözünü 2020'ye dikti. İnanıyoruz ki çok güzel başarılar elde edecek. Yüzmede Bakü'deki İslami Dayanışma Oyunları'nda çok farklı bir başarı elde ettik. Diğer branşlarda da ettik ama yüzme açık ara kendisini ortaya koydu, daha da geliştirecek kendini."
Kılıç, 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Muhterem Hanımefendinin de bizi onurlandıracağını ümit ediyoruz. Oyunlarda bu yıl ilkler yaşanacak. Sporcu köyü, golf branşının katılımı, 96 ülkenin gelmesi gibi...Bir sene önce demişlerdi ki; 'Türkiye artık güvenli değil, Türkiye'de karışıklık var'. Tek bir şey söylüyoruz; Türkiye tüm gücüyle yerindedir, geleceğe daha güçlü yürüyecektir. İçindeki hainleri, nereden gelirse gelsin, ayıklamayı ve yok etmesini bilecektir."
TSF Başkanı Gülkız Tulay
TSF Başkanı Gülkız Tulay da kız çocuklarının satrançta daha fazla yer almasını sağlamak istediklerini belirterek, "Bu konuda da önemli bir aşama da kaydettik. Kadın sporcu sayımızla, 2014 yılından bu yana tüm spor branşlarının önündeyiz ama 'yetmez' diyoruz. Bu konuda değerli Emine Erdoğan Hanımefendiden de bir istirhamımız olacak. Bize bu projede olduğu gibi öncülük ederse, 'Haydi Kızlar Satranca' kampanyasını başlatmak istiyoruz. Yurdun her köşesinde kızlarımızı, kadınlarımızı, satranç sporu ile buluşturalım, kadın sporcularımızla dünyaya da damga vuralım istiyoruz. Daha fazla kadınımızı sporcu, antrenör, hakem yapalım." diye konuştu.
Bu sporla tanışanların başarı öykülerinin "inanılmaz" olduğunu dile getiren Tulay, "Bu sporun yaşı yok. Siirtli Kevser Sarsılmaz da onlardan biri. 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Kevser, satrançla, bizim projelerimizden biri sayesinde tanıştı. Azmetti, başardı. Satranç antrenörlüğü ve hakemlik yaparak çocuklarına, ailesine bakıyor. Aynı zamanda Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okuyor. Kevser gibi çok sayıda başarı hikayesi var satrançta. Bunları çoğaltmak istiyoruz. TSF olarak, farklı hedef kitlelere yönelik projelerle toplumun her kesimine dokunmaya, bu sevgiyi, bu heyecanı ülkenin dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Sayın Cumhurbaşkanımız, bu ülkede satranç sporuna bakışı değiştirdi"
Satranç sporunun Türkiye'de yayılmasında, bu sevginin büyümesinde en büyük destekçilerinin birinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Tulay, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, bu sporu Anadolu'nun her köşesine taşıdı. Bizim hep yanımızda oldu. Desteklerinin satranç ailesi için anlamı büyük. Dağıttığı satranç takımları, bu spora duyduğu inanç, bizim en büyük gücümüz oldu. Çok sayıda çocuğumuzun bu sporla tanışmasını sağladı. 7 yaşındaki Mardinli Nazlı Demir de onlardan biri...Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Mardin ziyaretinde hediye ettiği satranç takımı ile bu sporla tanışan Nazlı kızımız, geçtiğimiz günlerde Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda Avrupa dördüncüsü oldu. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendiye bir kez daha yürekten şükranlarımı sunuyorum."
Törenin sonunda Tulay, Emine Erdoğan'a mermerden yapılmış bir satranç takımı hediye etti. Projeye katılan gençlere de satranç takımı ve kitap setleri dağıtıldı.
Programın ardından Emine Erdoğan, otelin fuaye alanına yerleştirilen dev satranç takımında gençlerle satranç oynadı.