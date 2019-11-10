Kale duvarından akan kanalizasyon tepki çekti

10.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:57

Bartın'ın Amasra ilçesindeki UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra Kalesi'nin duvarlarından akan kanalizasyon tepkiye neden oldu.

2015 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı.

Son 1 haftadır kale duvarının içinden kanalizasyon aktığı görüldü. Kaleiçi ve Boztepe mahallesini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü'nde yaşayan kanalizasyon atığını gören vatandaşlar ve turistler duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 10 yıldır zaman zaman akıntıya neden olan kanalizasyon atığı denizde de kirliliğe yol açtığı belirtildi. Belediye ekipleri yaptıkları kazılar sonucunda bir türlü akıntıya neden olan soruna çözüm bulamazken, yapılan işlemlerde işe yaramadı.

Konuyla ilgili DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Burası yılladır süren bir süreçtir. Kemere köprümüzün orada yaşanan bir sorundur. Bizde burayı defalarca tamir ettik ama şimdi köklü bir çözümü ürettik. Kaleiçi ve Boztepe mahallerini birbirine bağlayan kemere köprümüzün üzerinde bulunan kanalizasyon tahliye borusunu da kaldıracağız. Sürekli Amasra'ya gelen misafirlerimiz tarafından şikayet edilen bir yer. Şu anda projeyi hazırlattık. Artık o demir kanalizasyon borusu denizin içinden geçerek, deniz açığında bulunan deşarj sistemine bağlanacak. Bunu da özel idaremizin katkılarıyla yapacağız, ihaleden sonra köklü bir şekilde çözüme kavuşturmuş olacağız. Sonuç olarak bu sorun 10 yıla yakındır yaşanan bir sorundur. Bizde belediye olarak bütün kalemizi kapsayan projeler gibi buranında çözüme kavuşmasını bir önce sağlayacağız. dedi.

Kaynak: DHA