Kale direğinin altında böyle kaldı
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Kale direğinin altında böyle kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kale direğinin altında böyle kaldı

Adana'da bir çocuğun 7 ay önce okulda futbol oynarken kale direğinin altında kaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da bir çocuğun 7 ay önce okulda futbol oynarken kale direğinin altında kaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 8 Eylül 2020'de saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda meydana geldi. Narlıca Mahallesi'ndeki evinden çıkan Murat Sefa Özbalık, bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula giderek sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynadı. Kale önünde atılan topları karşılamaya çalışıp bir süre maç yapan Özbalık, iki eliyle kale direğine asılınca demir direklerle birlikte yere düştü. Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan Özbalık'ın yardımına arkadaşları koştu. Yaralı çocuğa önce arkadaşları yardım etti. Yüreğir Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özbalık, karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alındı. 7 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 gün serviste yatırılan Öbalık, gerekli tedavinin ardından eve gönderildi. Murat Sefa Özbalık'ın karaciğerinin yenilenmesi için evde bakımı sürerken, aile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

7 ay önce yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kale direğinin altında böyle kaldı
Kale direğinin altında böyle kaldı
Kale direğinin altında böyle kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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