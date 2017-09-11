Kale'deki Üniversite Binasını Denizli Büyükşehir Bitirecek

Denizli'nin Kale ilçesi'nde inşaatı süren yüksekokul binası, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanacak.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kale ilçesi'nde inşaatı yarım kalan üniversite binasını Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlayacaklarını söyledi. Kale ilçesi'nde düzenlenen AK Parti Kale İlçe Kongresi'ne katılan Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesinin Denizli'de ilk kez böyle bir yatırım yapacağını söyledi.



Kalelilerin kendisinden bir talebi olduğunu ifade eden Başkan Osman Zolan, "İlçemizde üniversite yerleşkesinin kurulacağı Kale Meslek Yüksekokulu inşaatı yarım kaldı, tamamlanmadı. Bugüne kadar üniversite ile ilgili bina ve inşaatlarda herhangi bir ilçede Denizli Belediyesi veya Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir işin altına imza atmadık. Bu konuyla ilgili hiç bir bina ve inşaat yapmadık. Onun için bir yerden başlamak gerekir ve Kale'den başlıyoruz. O binayı tamamlamak bizim boynumuzun borcudur. Emaneti aldık kabul ettik. İnşallah kısa sürede ihale sürecine alıp tamamlayacağız" diye konuştu.



30 Mart 2014 öncesinde tüm mahallelere söz verdiklerini anımsatan Başkan Zolan, "Biz o sözün arkasındayız. Kilit parke taşı döşeme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denizli'de ne varsa Kalemizde de o olacak, demiştik. O sözümüzün arkasındayız. Yeter ki kardeşliğimiz birlik ve beraberliğimiz baki olsun, kol kola girelim, omuz omuza verelim. Mesele şahsi değil geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız. Geçmişte ecdadımız, atalarımız bu ülkeyi bize bırakmak için canını vermiş, kanını vermiş. Onların ruhunu şad etmek için bugün sımsıkı birbirimize sarılmamız, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmamız ve bu vatana ve millete hizmet edenlere sahip çıkmamız gerekiyor. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sımsıkı sahip çıkmamız gerekiyor" dedi. - DENİZLİ