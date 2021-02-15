Kale'de yüz yüze eğitim başladı
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Kale'de yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:42
Kale'de yüz yüze eğitim başladı

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Kale ilçesindeki kırsal mahalle ve köy okullarında ders zili çaldı.

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Kale ilçesindeki kırsal mahalle ve köy okullarında ders zili çaldı.

Söz konusu okullardaki ilk ders öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre konuştu.

Öğrencilere başarılar dileyen Kanbay, "Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu karar doğrultusunda ülke genelindeki köy okulları ile beraber Kale ilçemizdeki okullarda da bugün itibariyle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanmıştır." diye konuştu.

Kanbay, eğitim ve öğretim yılının açısından hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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