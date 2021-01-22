Kale'de uzaktan eğitime tablet desteği
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Kale'de uzaktan eğitime tablet desteği

22.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:00
Kale'de uzaktan eğitime tablet desteği

Kale Kaymakamlığı, düzenlediği tablet kampanyasında toplanan 100 tableti öğrencilere dağıttı.

Kale Kaymakamlığı, düzenlediği tablet kampanyasında toplanan 100 tableti öğrencilere dağıttı.

İzollu İlkokulunda düzenlenen törene, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya ve İzollu Vakfı kurucu üyelerinden Adnan Başdemir katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Abdulselam Bıçak, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim alan öğrencilere tablet desteğinde bulunan Koca ve Başdemir'e teşekkür etti.

Başdemir ise eğitime desteğin önemini belirterek, vakıf olarak sürekli eğitime destek olduklarını ve burs sağladıklarını, yürütülen projelere maddi manevi destek verdiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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