Kale'de sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi

29.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:14

Malatya'nın Kale ilçesinde sağlıklı beslenme eğitimi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından milli, kültür değerlerin korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması amacıyla başlatılan "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" Projesi etkinlikleri kapsamında Kale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan mesleki ve teknik kurslarındaki kursiyerlere Kale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Ayaz ve Kale İlçe Devlet Hastanesinde görevli hemşire Derya Sezer tarafından sağlıklı beslenme ile ilgili kursiyerlere eğitim verildi.

Derya Sezer, Halk Eğitimi Merkezi'ndeki eğitimde, vücudumuzdaki hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması için besin öğelerinin yeterli miktarda alınması gerektiğini belirterek, "Vücudumuzun tüm besin maddelerine ihtiyacı vardır. Koronavirüse karşı ise ellerinizi sık sık su ve sabun ile 20 saniye boyunca yıkayın, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendille örtün. Kağıt mendilin bulunmadığı durumda ise dirsek içini kullanın. Mendili derhal çöp kutusuna atın ve ellerinizi su ve sabunla yıkayın soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomları olan kişiler ile bir metreden yakın temastan kaçının." dedi.

Kaynak: AA