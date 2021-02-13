Kale'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma, belediye ve sağlık ekipleri koordineli olarak denetimler yaptı.

Malatya'nın Kale ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganı ile Kovid-19 tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma, belediye ve sağlık ekipleri koordineli olarak denetimler yaptı.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi ilçede de etkili olan Kovid-19 salgınının yayılma hızını düşürmek ve salgının yayılmasını engellemek için denetimler yaptıklarını belirtti.

Bıçak, "Denetimlerde vatandaşlarımızın belirlenen genelgedeki kurallara riayet ettikleri görülmüştür. İlçe halkının kurallara riayet etmesi oldukça memnuniyet verici. Kurallara uyan tüm vatandaşlara teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz yarın da devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur