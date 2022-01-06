Kale'de ORKÖY kapsamında toplantı yapıldı - Haberler
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Kale'de ORKÖY kapsamında toplantı yapıldı

Kale'de ORKÖY kapsamında toplantı yapıldı
AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında toplantı düzenlendi.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında toplantı düzenlendi.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol tarafından ORKÖY hibe ve kredi desteklemeleri, başvuru şartları, hakkında bilgiler verildi.

Doğruyol, konuşmasında, amaçlarının orman köylüsünün yerinde kalkınmasını sağlayarak hem yaşam kalitelerini iyileştirmeyi hem de orman köylüsünü tüketen değil üreten bir toplum haline getirmek olduğunu söyledi.

Toplantıya orman köyleri muhtarları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri katıldı.

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AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri

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