Kale'de online bilgi yarışması
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Kale'de online bilgi yarışması

21.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:48
Kale'de online bilgi yarışması

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından online bilgi yarışması düzenlendi.

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından online bilgi yarışması düzenlendi.

ale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her yıl yüz yüze düzenlenen 8. sınıflar ve 12. sınıflar arası bilgi yarışması bu yıl yen tip koronaviras (Kovid-19) salgını nedeniyle online yapıldı.

Kale Başarı Ligi adıyla düzenlenen online bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakam Vekili Abdulselam Bıçak, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaymakam Vekili Bıçak, dereceye giren öğrencilerle sohbet ederek girecekleri sınavda ve bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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