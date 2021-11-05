Kale'de "Okul Dışarıda Günü" etkinliği - Haberler
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Kale'de "Okul Dışarıda Günü" etkinliği

AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Kale'de

Kale ilçesinde, "Okul Dışarıda Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Kale ilçesinde, "Okul Dışarıda Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Açık havada zaman geçirmenin çocuk gelişimi açısından önemine dikkati çekmeyi amaçlayan Okul Dışarıda Günü kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yılmaz, İzollu İlkokulunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinlikle sayesinde öğrencilerin açık havada eğlenceli zaman geçirdiğini belirtti.

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri
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