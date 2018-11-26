Kale'de Öğretmenler Günü Etkinliği

Malatya'nın Kale ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki programda, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Bıkmadan, usanmadan, aklını, ruhunu, kalbini, sevgi ve şefkatini vererek, geleceğin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesini sağlayan öğretmenlerin gününü kutlayan Akkaya, tüm meslektaşlarına başarı diledi.

Öğretmenler Günü'nde kendi yazdığı "Sensin Öğretmenim" adlı şiirle Malatya birincisi olan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Sabri Boyraz'a ödülü Kale Kaymakamı Mehmet Güder tarafından verildi.

Program, öğretmen ve öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından, mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni, müzik dinletisi ve slayt gösterileri

ile sona erdi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hamdi Güden, İlçe Emniyet Amiri

Mesut Anar, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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