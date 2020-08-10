Kale'de öğretmenler daha temiz bir eğitim için okullarını boyadı Denizli'nin Kale ilçesindeki bir ortaokulda idareci ve öğretmenler, okulun daha güzel görünüme sahip olması için temizlik ve boya yaptı.

Denizli'nin Kale ilçesindeki bir ortaokulda idareci ve öğretmenler, okulun daha güzel görünüme sahip olması için temizlik ve boya yaptı.

Merkeze yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallede bulunan 80 öğrencinin eğitim gördüğü Karaköy Ortaokulunun Müdürü Burhan Can, AA muhabirine, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini daha temiz bir okulda karşılamak için imece usulü çalışma yaptıklarını söyledi.

Okulu baştan aşağı temizlediklerini, duvarlarını boyadıklarını ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Okulun eksikliklerini belirleyerek kendi çabalarımızla yetiştirdiğimiz bahçedeki sebzeleri satarak karşılıyoruz. Boya ve tadilat işçiliğini hizmet satın alma yöntemiyle yapabilirdik. Hesap yaptık maliyet çok geldi. Okulumuzu daha hijyenik hale getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimize daha sağlıklı bir ortam oluşturmaya hazırlamak için durmadan çalışıyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ise okulda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA