Kale'de öğrencilere afet eğitimi verildi
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Kale'de öğrencilere afet eğitimi verildi

Anadolu Ajansı / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Kale'de öğrencilere afet eğitimi verildi

Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Kale İzollu İlkokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Kale İzollu İlkokulu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Okulda düzenlenen programda, deprem çantasının önemi, deprem esnasında, depremden sonraki ilk 6 saat ve ilk 72 saatlik sürede nelerin yapılması gerektiği gibi konular ele alındı. Bu sürelerde nerelerde beklenilmesi ve depremden sonra nasıl haberleşilmesi gerektiği gibi konular anlatıldı.

Animasyon filmleri ile deprem ve diğer afetler anlatılmaya çalışıldı.

Eğitim, soru-cevap bölümünden sonra öğrencilere broşür dağıtılması ile sona erdi.

Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, İzollu İlkokulu Müdürü Erkan Ak ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

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