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Kale'de muhtarlara MAKS eğitimi verildi

AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Kale'de muhtarlara MAKS eğitimi verildi

Kale ilçesinde muhtarlara yönelik Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) eğitimi verildi.

Kale ilçesinde muhtarlara yönelik Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) eğitimi verildi.

İlçe Kaymakamlık binasındaki toplantı salonunda, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitim kapsamında, İlçe Nüfus Müdürü Şahin Bıçkıcı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İlyas Almaz, Programcı Yasin Levent ve Teknisyen Mustafa Erdem tarafından sistemin işleyişi anlatıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, adres kaydının bulunduğu mahallede ikamet etmeyen kişilerin tespitine yönelik tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi kapsamında, MAKS'ın muhtar modülünün etkin kullanımının önemine değinildi.

Muhtar modülünün işlevleri, yerleşim yeri doğrulama, belge düzenleme, yerleşim yeri değişiklik raporu ve adres sorgulama konularında teorik ve uygulamalı eğitim yapıldı.

Kale'de muhtarlara MAKS eğitimi verildi

Kale'de muhtarlara MAKS eğitimi verildi

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AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri

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