Kale'de midibüs devrildi
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Kale'de midibüs devrildi

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Devrilen midibüs Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesi Vatandaşların yola savrulan eşyaları kaldırması 112 acil sağlık ekibinin olay bölgesinde beklemesi DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde midibüs devrildi.

Devrilen midibüs

Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesi

Vatandaşların yola savrulan eşyaları kaldırması

112 acil sağlık ekibinin olay bölgesinde beklemesi DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde midibüs devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kale'de midibüs devrildi
Kale'de midibüs devrildi
Kale'de midibüs devrildi
Kale'de midibüs devrildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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