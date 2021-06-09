Kale'de midibüs devrildi
Devrilen midibüs Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesi Vatandaşların yola savrulan eşyaları kaldırması 112 acil sağlık ekibinin olay bölgesinde beklemesi DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde midibüs devrildi.
Devrilen midibüs
Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesi
Vatandaşların yola savrulan eşyaları kaldırması
112 acil sağlık ekibinin olay bölgesinde beklemesi DENİZLİ - Denizli'nin Kale ilçesinde midibüs devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek