Kale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde belediye, jandarma, emniyet, sağlık ve tarım denetim ekipleri koordineli olarak denetim gerçekleştirdi.

Malatya'nın Kale ilçesinde belediye, jandarma, emniyet, sağlık ve tarım denetim ekipleri koordineli olarak denetim gerçekleştirdi.

Kale Kaymakamlığı denetim ekiplerince Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe genelinde, yeme içme yerleri, otel, konaklama tesisleri ve toplu ulaşım araçlarının denetimleri yapıldı.

Denetimlerde vatandaşların belirlenen genelgedeki kurallara riayet ettikleri görüldü.

Denetimlere katılan Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz ise iş yerlerini ziyaret ederek alınan koronavirüs tedbirlerini yerinde inceledi.

Esnafa kurallara uymaları gerektiğini hatırlatan Başkan Koca, yeniden kısıtlamalar gelmemesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur